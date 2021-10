Im Sonnenlicht - Konzert für Blockflöte und Klavier

Das irisch-keltische Hochkreuz, das Sonnenkreuz, inspirierte Hans-Jürgen Hufeisen zu diesen Kompositionen. Es steht für Lebenser­neuerung statt Passion und symbolisiert die Zeit des Neubeginns, der Auferstehung und des frühlingshaften Wachsens und Erwachens. „Das Licht setzt sich durch gegen die Dunkelheit. Dies ist ein urchristliches, aber auch ein keltisches Thema“, so Hufeisen. Und mit keltischen Klängen aus Irland, Schottland und der Bretagne will Hufeisen die Herzen seiner Zuhörer erhellen und ihre inneren Landschaften in Sonnenglanz tauchen.

Sein Name steht inzwischen europaweit für virtuoses Blockflötenspiel, das seinesgleichen sucht. Sein Schaffen umfasst 30 CDs, die sich mehr als zwei Millionen Mal verkauften, sowie rund 40 Konzerte jährlich und immer wieder große Kompositionen und Inszenierungen.

Und mit seiner Blockflötenfamilie, vom nur sieben Zentimeter messenden „Gar-klein-Flötlein“ (das heißt wirklich so) über die schlichte Schulflöte bis hin zur zwei Meter langen Subbassflöte, schöpft er aus einem großen Klangreichtum. Die meisten Instrumente sind jüngeren Datums. Hufeisen ließ sie sich aus Buchsbaum und für einen kräftigeren Klang mit extra weiter Bohrung fertigen, doch er spielt auch auf einer alten Preziose: einer Blockflöte von 1760 aus Norditalien.

Für Hufeisen ist das Flötenspiel etwas sehr Spirituelles, gebe er doch im Hauchen und Blasen etwas Lebendiges, nämlich seine Seele, von sich. Und: die Instrumente symbolisieren ihm die Auferstehung, denn jede Flöte war vormals Teil eines Baumes und wird nun in die Trägerin einer Melodie verwandelt.

Weitere Infos unter www.hufeisen.com