Im Taumel des Zorns EPISODE 1

Eigentlich hatte Ove alles ganz anders geplant: Ein kleiner Einbruch in die Krankenhausapotheke sollte es werden, um sich ein bisschen an Medikamenten zu bereichern. Doch wider Erwarten sind Ove, sein Freund Enno und dessen Cousine Holle nicht allein. Auch die ehemalige Apothekenleitung Cecilia und Angestellte Merit haben sich Zugang zur Apotheke verschafft. Noch bevor die drei wieder verschwinden können, sind sie Teil einer Geiselnahme geworden. Die Nacht nimmt an Fahrt auf.

Inmitten aufeinanderprallender Interessen verschwimmen die Grenzen zwischen Geiseln und Geiselnehmenden: Persönliche Motive, aufmüpfige Gefangene und Beziehungskrisen bilden die Spannung dieser Nacht. Eines jedenfalls ist klar: Ein neuer Plan muss her. Denn so schnell kommt Ove aus der Apotheke nicht mehr heraus.

"Im Taumel des Zorns" erzählt eine Geschichte in 7 Episoden. Jede Episode führt die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Figur fort. Mehr Infos hier.

Hier geht's zum Interview mit Nicola Gördes, Valentin Baumeister, Peer Mia Ripberger und Corinna Huber.

Dauer: 75 Min.