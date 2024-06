Im Taumel des Zorns - Episode 7

Uraufführung

Alle Augen sind auf Cecilia gerichtet. Die ehemalige Apothekenleiterin bricht endlich ihr Schweigen und offenbart alle Details zu den Machenschaften in der Apotheke und ihrer Kündigung. Ihr Geständnis vor laufender Kamera schlägt große Wellen. Das Video verbreitet sich in Windeseile und sogar die Politik schaltet sich ein. Als dann ein großer Datenleak Cecilias Aussagen bestätigt, gerät die Krankenhausleitung zunehmend in Bedrängnis. Ove, Enno und Holle ist mit der Geiselnahme wirklich ein Coup gelungen. Doch rechtfertigt das ihre Verbrechen und die verübte Gewalt? Spricht sie ihre Entdeckung von Schuld und Strafe frei?

Der Puls ist hoch im großen Finale von „Im Taumel des Zorns“: Vielstimmig, temporeich und erhellend erzählt die letzte Episode das bevorstehende Ende der Geiselnahme in der Krankenhausapotheke. "Im Taumel des Zorns" erzählt eine Geschichte in 7 Episoden. Jede Episode führt die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Figur fort. Mehr Infos hier.

Über den großen Showdown, die Arbeit an dem umfangreichen Projekt und die Musikalität eines Sprechchores, spricht Dramaturgin Corinna Huber im Interview mit Regisseur David Moser und sowie den Musikern Justus Wilcken und Konstantin Dupelius

Dauer: 90 Min.