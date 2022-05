Boum-Percussion Academy 2022

Der Komponist und Bandoneonist Omar Massa stammt aus Argentinien und wird von Musikkritikern als Nachfolger Astor Piazzollas gesehen.

Der seit 2018 in Berlin lebende Künstler ist Kulturbotschafter seines Landes, insbesondere durch seine eigene Kompositionen vermag es Massa eine Verbindung zwischen den Klängen seiner Heimat und der klassischen Musik herzustellen.

Im Theaterhaus Stuttgart präsentiert er mit den Kammermusik-Partner*innen Kim Barbier am Klavier und dem Stuttgarter Kai Strobel am Schlagwerk ein vielseitiges Programm, in dem insbesondere die Verbindung zwischen Bandoneon und den Schlagwerk-Instrumenten eine spannende Klangmischung bildet.

Neben den absoluten Klassikern des Tango Nuevos wie „Adios Nonino“ und „Oblivion“ werden ebenfalls neue Kompositionen Massas aufgeführt, die explizit für das Ensemble geschrieben wurden

Omar Massa (Bandoneon)

Kim Barbier (Klavier)

Kai Strobel (Schlagwerk)