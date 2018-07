Im Weißen Rössl am Ludwigsee

Der Klassiker kommt bei uns nach dem Original-Theaterstück von Oscar Blumenthal auf die Freilichtbühne.

Doch geht es bei uns nicht weniger musikalisch zu, die energiegeladene Persiflage vibriert vor Evergreens und zeitgemäßen Schwingungen. Es wird lustvoll geworben, geliebt, gesehnt und an den Geschlechterrollen gerüttelt. Trotz aller Überraschungen darf man auf eins vertrauen: Die Liebe bricht sich locker Bahn.

Sein erfolgreichstes Stück: Das Original-Lustspiel „Im Weißen Rößl“ schrieb der Berliner Autor und Kritiker Oscar Blumenthal in der Sommerfrische in Bad Ischl, 1897. Die Alt-Berliner Komödie voll alpenländischer Folklore machte Weltkarriere – als Theaterstück, später vor allem als Operette in mehreren Fassungen. Darüber hinaus hat es der Rößl-Stoff nicht weniger als sieben Mal auf die Kinoleinwand geschafft, von einem Stummfilm 1926 bis hin zur deutschen Neuverfilmung 2013. Wurde die Story schon seit jeher als Spiel mit alten Klischees von Land und Großstadt verstanden, so erhöht der Theatersommer nun noch einmal die Drehzahl. Er präsentiert eine energiegeladene Persiflage, die genüsslich überkommene Moralvorstellungen, Gefühlsduselei und Heimatfilmseligkeit auseinandernimmt. Gerade der Hintergrund einer operettenhaft selbstzufriedenen heilen Welt liefert Steilvorlagen für entlarvende Kommentare und zusätzliches Lachpotential. Nicht zuletzt bricht die turbulente Komödie auch buchstäblich zu neuen Ufern auf und sagt dem Wolfgangsee Adieu. Recherchen des Theatersommers haben ergeben, dass es in Ludwigsburg, zwischen Schulen und Akademien, einst einen See gab – und unweit dieses Ludwigsees ein altes Brauerei-Gasthaus, mit großem Garten … So kann nun genau hier das ursprüngliche Bühnenstück mit seinen drei Liebesgeschichten in neuem Gewand auftrumpfen: Küss‘ die Hand unter freiem Himmel!