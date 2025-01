»Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür« – doch bevor jeder Einzelne das seine gefunden hat, geht es turbulent zu!

Mit der Ankunft der zahlreichen Urlauber gerät auch das Liebeskarussell kräftig in Schwung. Der Zahlkellner Leopold (Simon Ihlenfeldt) ist unsterblich aber aussichtslos in seine Chefin Josepha (Michaela Schober) verliebt, die Wirtin des Hotels »Im weißen Rössl«. Sie hingegen schwärmt für den treuen Stammgast Dr. Siedler (Kevin Tarte), dem sie stets das beste Zimmer reserviert. Dieses Jahr quartiert der tief gekränkte Leopold dort aber den bärbeißigen Berliner Fabrikanten Giesecke (Thomas Sachsenmaier) und seine Tochter Ottilie (Barbara Ihlenfeldt) ein. Dieser findet schnell eine neue Quelle der Aufregung, denn mit Sigismund Sülzheimer (Matthias Mansel) erscheint der Sohn seines Prozessgegners als weiterer Hotelgast. Der knausrige Professor Hinzelmann (Lukas Spille) und seine Tochter Klärchen (Alena Fischer) komplettieren schließlich die Ferientruppe und mit mal schüchternen, mal verwegenen Flirtmanövern: Am Badestrand oder auf Berges Spitze finden sich die Pärchen. Selbst Leopold kann am Ende das Herz seiner stolzen Angebeteten für sich gewinnen. Happy End im Salzkammergut!

Wir lassen das Glück nicht vor der Tür stehen, sondern holen es mit viel Esprit und guter Laune auf die Bühne des Congress Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd: Ein unterhaltsames Vergnügen für die ganze Familie!

Im Anschluss findet die beliebte After-Show-Party statt.