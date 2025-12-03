Der 19-jährige Paul Bäumer zieht mit seinen Klassenkameraden voller Patriotismus in den Ersten Weltkrieg – angestachelt von ihrem Lehrer, berauscht von großen Idealen.

Vier Jahre lang kämpft Paul an der Front, erlebt Hunger, Angst, Kameradschaft und das Grauen des Krieges. Kurz vor Kriegsende fällt er – an einem Tag, so still, dass der Heeresbericht lediglich vermerkt: „Im Westen nichts Neues.“

Remarques weltberühmter Roman zeigt schonungslos, was Krieg wirklich bedeutet: Schützengräben, Giftgas, Trommelfeuer – und eine verlorene Generation junger Männer. Der Alltag der Soldaten pendelt zwischen tödlicher Gefahr und lähmender Leere, zwischen Heldenmythos und seelischer Zerstörung.

Gerade heute, da neue Kriege erschreckend nah an uns heranrücken, stellt das Stück aktuelle Fragen: Wer ist mein Feind – und warum? Wie verwundet kehren Soldaten in die Gesellschaft zurück? Was bedeutet Frieden wirklich?

Im Westen nichts Neues bleibt ein eindringliches Mahnmal gegen das Vergessen – und ein kraftvolles Plädoyer für den Frieden.