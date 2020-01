× Erweitern Im Zwischenreich

Aus der Perspektive einer anderen Welt werden in diesem Theaterstück von Johannes Galli humorvoll die Schattenseiten des Menschen untersucht.

Es geht um das Zwischenreich, also jenem Ort zwischen Himmel und Erde. Außergewöhnlich geht es zu in diesem Zwischenreich, in dem sich die Spieler in vielen Spekulationen verlaufen. Wie in einem Krimi entspinnt sich die Geschichte: Es passiert ein Unfall. Ahnungslos, im Glauben es wäre nichts passiert, findet sich die Unfallendteilnehmerin in einer völlig neuen Szenerie wieder, im Zwischenreich. Dort begegnet sie Hubert! Es beginnt ein skurriles Spiel auf der Suche nach zentralen Lebensfragen in dem das Leben selbst die Hauptrolle spielt. Nur allmählich realisiert sie die absurde Situation. Warum wird hier schwäbisch gesprochen? Schafft sie es, sich auf unterschiedliche Gefühle einzulassen und selbstständig wieder herauszutreten? Führt ihr Weg in die Bedeutungslosigkeit oder gibt es noch eine Chance? Am Ende siegt der Humor!

Witzig – tiefgründig – einzigartig – einfach sehenswert!