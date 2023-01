Imaginale 2023: Sweetie you ain´t guilty

»I use everything I know, and everything I don’t, to make a point, subvert it and enjoy every minute. That’s the only way to make a show about sexual assault.«

Verberge den Schrecken in dir und bleibe einsam oder teile ihn mit dem Publikum, wer auch immer dieses Publikum auch sein mag.

Zwischen Verletzlichkeit und Wut, Humor und Schmerz sucht sich die israelische Künstlerin Gony Paz in dieser Inszenierung ihren eigenen Weg für eine gewagte und persönliche Auseinandersetzung über sexuelle Gewalt.

Bewaffnet ist die Solistin mit Samuraischwert, Touchscreen, einer goldenen Tischdecke und einem Dutzend pinker Briefe. Begleitet wird sie von mythischen Figuren aus Antike und Popkultur.

Gony Paz

ist eine interdisziplinäre Künstlerin, Figurenspielerin, Performerin und Tap Dancerin aus Israel. Ausbildung an der School of Visual Theater Jerusalem, der School of Art and Puppet Theater Holon und der Isis School for Medical Clowns Jaljul.