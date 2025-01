Imaginale 2025: Bär. Ein Zeitzeuge erzählt

Dokumentarisches Puppen- und Objekttheater | Deutsch

Vorstellung 02.02.: 20 Plätze für Audiodeskription

Vorstellung 03.02.: Workshops für Klassen

Anmeldung telefonisch oder per E-Mail: 0711-24 15 41 // info@fitz-stuttgart.de

Bärchen, Spitzname »Bär«, ist ein Teddy und über 100 Jahre alt. Seine Augen haben schon viel gesehen. Er war in sehr schönen, aber auch in sehr schlimmen Momenten dabei, zum Beispiel, als die Wände wegen der Bomben wackelten. Oder als Irenes Großmutter deportiert wurde. Bisher ist Bär diesen Erinnerungen lieber ausgewichen. Nun betritt er mit uns lange verschlossene Räume, in denen wichtige Stationen seiner Biografie mit Schatten- spiel und Sound wieder lebendig werden.

»Auch wenn man es hier mit hartem Stoff zu tun hat, auch wenn bedrückende Bombennächte beschrieben werden oder die Deportation der Großmutter, gibt es immer noch den Bären, der einem selbst das schlimmste Schicksal erträglich macht. Das ist die große Qualität dieser Inszenierung: dass sie es schafft, das drastische Geschehen nicht zu verschweigen, ohne das Publikum nachhaltig zu traumatisieren.« (Fidena-Portal)