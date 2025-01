Imaginale 2025: Macbeth Muet / Stummer Macbeth

Objekttheater ohne Worte

Wortlos, reich an Kunstblut und Eigelb, kühn in der Verknappung, unglaublich melodra- matisch und humorvoll findet Shakespeares Klassiker zu sich selbst. Inspiriert von der burlesken Schauspielkunst des Stummfilms, entblößt »Macbeth Muet« die Gier und das rücksichtslose Streben nach Macht und zeigt, dass menschliches Leben in einer Welt ohne Moral sinnlos ist. Für alle, die Shakespeare lieben, hassen oder denen er egal ist. Hier werden Sie fündig.

»Ab und zu nicht sehr oft möchte ich einfach nur schreiben: ›Ansehen!‹ und kein Wort mehr.« (Theatre Reviews)

»... ideenreich und anregend (...) es kann einem das Herz brechen, auf eine Art und Weise, die man nicht kommen sieht.« (The New York Times)