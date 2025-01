Imaginale 2025: Stickman

Objekttheater, Neuer Zirkus | Deutsch

»Stickman« ist eine listige, ungemein virtuose Performance für einen Mann, einen Stock, einen Fernseher und das Geheimnis der Wahrnehmung. Der Mann balanciert den Stock auf verschiedenen Körperteilen, der Stock bewegt sich und bewegt den Mann. Was der Mann im Sinn hat, bleibt verborgen. Im Hintergrund lauert der Fernseher. Er verrät uns, was wir sehen, er fragt und diktiert. Sehen wir, was wir sehen? Oder sehen wir, was uns der Bildschirm vorgibt? Das Spiel schreitet unaufhaltsam voran. Die Regeln sind ungewiss.