Imaginale 2025 Talk: Stories of Empowerment

Frauen-Geschichte(n) auf der Bühne

An unseren beiden Festival-Samstagen sind Spätaufsteher*innen, Frühdiskutant*innen und alle, die nach ihrem Morgenspaziergang oder dem Gang über den Wochenmarkt hungrig nach Gesprächen und frischen Croissants sínd, herzlich zu unserem Festival-Talk eingeladen.

Das zeitgenössische Figuren- und Objekttheater war schon immer ein Ort für starke Frauen und ihre Geschichten. In ebenso berührenden wie verstörenden Solo-Inszenierungen verbinden die eingeladenen Künstlerinnen Persönliches und Politisches, Biographisches und Universelles, Familiengeschichte und globale Perspektiven. Über die Spezifik des weiblichen Blicks im Wechselspiel von individuellen und gesellschaftlichen Fragestellungen unterhalten sich die belgische Grande Dame des Objekttheaters Agnès Limbos (Letters from my father), die südafrikanisch-schweizerische Performancekünstlerin Ntando Cele (SPAfrica) und die israelische Puppenspielerin und Sängerin Yael Rasooly (Edith and me).

Moderation: Celine Klotz & Maria Huber

Festivalprogramm zum Talk 2:

Carte Blanche / Bär / The Weight oft the Soul / Letters from my father / Edith and me

Die Gespräche mit den Künstler*innen finden auf Englisch statt und werden auf Deutsch übersetzt.