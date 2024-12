Imaginale: Alles nichts

Wir sitzen in einem dunklen, stillen Raum. Wie ein Zauberer bewegt der Spieler Steine, Stoffe und Kugeln. In seinem Spiel können wir die Zeit sehen und fühlen.Wie lässt sich die verfließende Zeit spürbar machen? Wie kann man ihr eine Form geben, sie in ihrer Bewegung selbst erfassen? Das ist die Herausforderung, auf die Alexis Rouvre mit seinem »Zirkus der Objekte« antwortet. Als Jongleur der Zeit, eher als der Schwerkraft, findet er seine Inspiration bei dem Astrophysiker Carlo Rovelli: „Die Körper bewegen sich dort natürlich, wo die Zeit langsamer vergeht“. Als Alchimist der Nichtigkeiten komponiert er aus ganz einfachen Gegenständen – Stricken, Ketten, Stein – ein Werk von dichter Poesie.

IMAGINALE 2025Internationales Theaterfestival animierter Formen30. Januar bis 9. Februar 2025

Die IMAGINALE, das internationale Theaterfestival animierter Formen, zeigt seit 2008 in zweijährigem Rhythmus eine handverlesene Auswahl internationaler Figurentheater-Produktionen für Erwachsene und Kinder.

Die Imaginale 2025 wird veranstaltet vom FITZ Theater animierter Formen in Stuttgart, der Alten Feuerwache Mannheim, dem Jungen Nationaltheater Mannheim (JNTM), dem Theater Heilbronn, dem Figuren Theater Phoenix, dem Eppinger Figurentheater und der Jungen Bühne Ludwigsburg.Die diesjährige Ausgabe zeigt drei Produktionen in der RAMPE.