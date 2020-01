Imaginale - Tria Fata

× Erweitern Figurentheater Phoenix

Compagnie La Pendue (FR).

„Tria Fata“ ist die Geschichte einer alten Frau, deren Ende gekommen zu sein scheint, genau in dem Moment, wenn das Stück beginnt. Um den Zeitpunkt ihres endgültigen Abschieds möglichst lange hinauszuzögern, spielen ein Musiker und eine Puppenspielerin kaleidoskopähnlich noch einmal ihr Leben durch. Im überschwänglichen Dialog zwischen Musik und Animation und im stetigen Wechsel der Instrumente wird ein Leben halluziniert, das es in Wahrheit vielleicht nie gab. Figuren von archaischer Schönheit erfinden dabei immer aberwitzigere Rollen und schlagen noch kuriosere Kapriolen, um am Ende den Tod zu verlachen.

Spiel: Estelle Charlier, Martin Kaspar Läuchli

Musik, Komposition: Martin Kaspar Läuchli

Text, künstlerische Beratung: Romaric Sangars

Figuren, Bühne: Estelle Charlier, Romuald Collinet

Lichtkonzept: Anthony Lopez

Tontechnik: Andi Luchsinger

Regieassistenz: Pavlina Vimmrova

Regie: Romuald Collinet ·

Produktionsleitung: Estelle Charlier

Produktion: Théâtre de l’Homme Ridicule