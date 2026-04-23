Imagine Dragons: Dimensional Voyager

bis

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Erlebe die Imagine Dragons auf neue Weise! Wir reisen mit dir im Science Dome durch über zehn Jahre Bandgeschichte – von Radioactive über Believer bis hin zu Enemy.

Im Laufe der Zeit hat die US-amerikanische Band mit ihrem energetischen und wandelbaren Sound immer wieder für Überraschungen gesorgt. Jetzt lädt die immersive Show „Imagine Dragons: Dimensional Voyager“ zum Staunen ein: mit 3D-Sound, Laser-Show und 360 Grad-Animationen. Die Projektionen erzählen die Geschichte eines Reisenden auf seinem Weg durch das Weltall und mehrere Dimensionen – begleitet von der Musik der Imagine Dragons.

Info

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 19:00:00 Outlook iCalendar - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 19:00:00 ical
bis
Google Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 20:30:00 Outlook iCalendar - Imagine Dragons: Dimensional Voyager - 2026-06-18 20:30:00 ical

Tags