Erlebe die Imagine Dragons auf neue Weise! Wir reisen mit dir im Science Dome durch über zehn Jahre Bandgeschichte – von Radioactive über Believer bis hin zu Enemy.

Im Laufe der Zeit hat die US-amerikanische Band mit ihrem energetischen und wandelbaren Sound immer wieder für Überraschungen gesorgt. Jetzt lädt die immersive Show „Imagine Dragons: Dimensional Voyager“ zum Staunen ein: mit 3D-Sound, Laser-Show und 360 Grad-Animationen. Die Projektionen erzählen die Geschichte eines Reisenden auf seinem Weg durch das Weltall und mehrere Dimensionen – begleitet von der Musik der Imagine Dragons.