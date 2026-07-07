Imkerverein Sommerfest

Starkholzbacher See Starkholzbach 1, 74523 Schwäbisch Hall

Am Samstag ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Bei Kaffee und Kuchen, Steaks und weiteren Leckereien lässt es sich am Vereinsgelände verweilen.

Wer mag, kann den Bienenlehrpfad erkunden, eine kleine Wanderung im Wald unternehmen oder einen Abstecher zum nahe gelegenen Starkholzbacher See machen. Höhepunkt für Naturfreunde sind die Einblicke ins Bienenvolk am Schaukasten.

Am Sonntag findet um 10 Uhr zum zweiten Mal ein Gottesdienst im Grünen statt, bevor ab 11 Uhr das Sommerfest mit einem vielfältigen Angebot weitergeht: Neben regionalen Bienenprodukten gibt es ein Bastelangebot für Groß und Klein sowie Infos rund um Honigbienen und Insekten.

Info

Starkholzbacher See Starkholzbach 1, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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