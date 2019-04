Immaterielles Kulturerbe und eine "ohrenbetäubende Stille?"

Musikinstrumente können in der Ausstellung zwar gesehen, aber nicht gehört werden, Schriftzeichen oder textile Muster bleiben ohne Kenntnis der Codes bedeutungslos.

Die mit den Sammlungstücken verbundenen persönlichen oder gemeinschaftlichen Werte und Bedeutungen fehlen in den systematischen Auflistungen der Inventarbücher. In der Ausstellung „Wo ist Afrika?“ diskutieren wir mögliche Strategien, wie immateriellem Kulturerbe in Museen mehr Raum gegeben werden kann.

Mit Dr. Sandra Ferracuti

Eintritt inkl. Ausstellung frei!