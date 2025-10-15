"Immer dieser Michel" - Blinklichter Theater

Michel aus Lönneberga, fünf Jahre alt, mutig und stark wie ein kleiner Ochse und unter seinem blonden Haarschopf ein Kopf voller verrückter Ideen und Streiche.

Wir erzählen … wie Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckte.

Wir erzählen … von dem Tag als Michel Klein-Ida am Fahnenmast hochzog.

Wir erzählen … von Michels Heldentat, als er Alfred das Leben rettete.

Ein Theaterstück über eines der wohl bekanntesten Kinderbücher von Astrid Lindgren. Eine Hommage an die wohl bekannteste Kinderbuchautorin der Welt. Gespielt mit Tischmarionetten, Schattenfiguren, Schauspiel und herrlichen Mitspielszenen.

Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer: ca. 50 Min.