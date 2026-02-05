Immer dieser Michel

Ein Theaterstück über eines der wohl bekanntesten Kinderbücher von Astrid Lindgren. Gespielt mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Schauspiel. Für Kinder ab 4 und andere Menschen.

Michel aus Lönneberga, fünf Jahre alt, mutig und stark wie ein kleiner Ochse und unter seinem blonden Haarschopf ein Kopf voller verrückter Ideen und Streiche. Wir erzählen … wie Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckte. Wir erzählen … von dem Tag als Michel Klein-Ida am Fahnenmast hochzog. Wir erzählen … von Michels Heldentat, als er Alfred das Leben rettete.