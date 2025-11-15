Immer dieser Michel

Das Blinklichter Theater zu Gast in der Stadtbibliothek! Michel aus Lönneberga, fünf Jahre alt, mutig und stark wie ein kleiner Ochse und unter seinem blonden Haarschopf ein Kopf voller verrückter Ideen und Streiche.

Erzählt wird wie Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckte, wie Michel Klein-Ida den Fahnenmast hochzog und von Michels Heldentat, als der Alfred das Leben rettete.

Ein Theaterstück über eines der wohl bekanntesten Kinderbücher von Astrid Lindgren. Gespielt mit Tischmarionetten, Schattenfiguren, Schauspiel und herrlichen Mitspielszenen für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.