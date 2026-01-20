Immer dieser Michel

Michel aus Lönneberga, fünf Jahre alt, mutig und stark wie ein kleiner Ochse und unter seinem blonden Haarschopf ein Kopf voller verrückter Ideen und Streiche.

Michel lebt mit Mama, Papa, Klein Ida, der Magd Lina und dem Knecht Alfred und vielen, vielen Tieren auf dem Hof Katthult. Und alle sollen sie „ein lustiges Leben haben“. Dass sie „ein lustiges Leben haben“, dafür sorgen Michels Streiche.

Wir erzählen, wie Michel seinen Kopf in die Suppenschüssel steckte.

Wir erzählen, wie Michel Klein-Ida den Fahnenmast hochzog.

Wir erzählen von Michels Heldentat, als er dem Alfred das Leben rettete.

Ein Theaterstück über eines der wohl bekanntesten Kinderbücher von Astrid Lindgren. Gespielt mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Schauspiel.

Lausbubengeschichten auch für Lausemädchen ab vier Jahren.