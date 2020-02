Immer wieder samstags

An jedem ersten Samstag im Monat unterhalten wir mit Buchtipps und Musik für jeden Geschmack. Am 7. März freuen wir uns auf Madaus & Band Madaus & Band stehen mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition. Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt: „Let's welcome the stars with wine and guitars!"