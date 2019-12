Mit einer ausverkauften Release-Tour und einer Platzierung in den Top 100 der offiziellen deutschen Charts haben IMMINENCE nicht nur bewiesen, dass sie aktuell einer der größten und spannendsten Newcomer sind, sondern haben auch ihre neue Position als Headliner ausgebaut. Seit ihrer Single ’The Sickness’ (2015) und der Veröffentlichung ihres VorgängerAlbums ”This Is Goodbye” (2017) ist die schwedische Metalcore Band zu einem der vielversprechendsten Exporte ihres Landes geworden, besonders durch ihr letztes Album, das die Vielfältigkeit und Weite von IMMINENCEs musikalischer Identität und IMMINENCE kündigen ihre bisher größte Headliner Tour an.

Mit der von Kritikern stark gelobten Veröffentlichung ihres dritten Albums ”Turn The Light On” (2019), haben IMMINENCE ein neues Level innerhalb der alternativen Szene erreicht. Mit einer ausverkauften Release-Tour und einer Platzierung in den Top 100 der offiziellen deutschen Charts haben IMMINENCE nicht nur bewiesen, dass sie aktuell einer der größten und spannendsten Newcomer sind, sondern haben auch ihre neue Position als Headliner ausgebaut.

Seit ihrer Single ’The Sickness’ (2015) und der Veröffentlichung ihres VorgängerAlbums ”This Is Goodbye” (2017) ist die schwedische Metalcore Band zu einem der vielversprechendsten Exporte ihres Landes geworden, besonders durch ihr letztes Album, das die Vielfältigkeit und Weite von IMMINENCEs musikalischer Identität.