Immobilien Messe Böblingen

Die 27. Immo Messe Böblingen bringt am 07. und 08. März 2026 einmal mehr zusammen, was zusammengehört: Die einen präsentieren attraktive Neubau- oder Bestandsimmobilien, die anderen suchen eine Wohnung oder ein Haus. Das Beste an dieser zentralen Immo-Plattform? Der Messebesuch und die Informationen rund ums Thema Immobilie sind wie immer kostenlos.

Die Kongresshalle Böblingen verwandelt sich zum 27. Mal in den zentralen Treffpunkt für Immobilieninteressierte und die führenden Mitglieder der regionalen Immobilienbranche. Im Foyer und dem Europa-Saal präsentieren sich an 30 Messeständen ca. 50 Aussteller. Sie decken alle relevanten Themen und Informationen rund um die Immobilie ab. Besucher treffen auf ein breites Spektrum an Ausstellern. Bauträger, Banken, Makler, Fertig- und Massivhausanbieter sowie Finanzierungsexperten stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die Messe ist somit eine hervorragende Gelegenheit, das vielfältige Immobilienangebot und Verkaufsstarts in unserer Region kennenzulernen und sich unverbindlich und in lockerer Atmosphäre persönlich beraten zu lassen.

Gleichermaßen attraktiv: Neubau und Bestand

Gut 70 Prozent der Nachfrage gelten derzeit der Bestandsimmobile. Diese Dominanz beruht auf dem günstigeren Einstiegspreis sowie dem breiten Angebot. Da aber 80 Prozent der Wohngebäude vor 1995 erbaut und somit die wenigsten energetisch auf dem neuesten Stand sind, sind oft aufwändige Sanierungsarbeiten notwendig. Diese Mehrarbeit und daraus resultierende zusätzliche Kosten vermeiden Neubaukäufer. Aktuelle Projekte erfüllen die neuesten KfW-Standards, sind toll ausgestattet, verfügen meistens über großzügige Balkone oder Terrassen sowie ausreichend PKW-Stellplätze in einer Tiefgarage. Diese Ausstattungsdetails gepaart mit einer Top-Energieeffizienz haben natürlich ihren Preis.

Erst einmal zum Finanzierungsexperten

Unabhängig vom Baujahr der Traumimmobilie wird in den meisten Fällen eine Finanzierung notwendig. Das ist ein komplexes Thema, da der Kaufpreis plus Nebenkosten, das Eigenkapital, die Laufzeit des Kredits, eventuelle Fördermittel und die Höhe Tilgung perfekt aufeinander abgestimmt werden sollten. Ohne Expertenrat ist das so gut wie unmöglich. Am besten fängt der Messebesuch daher mit einem Gespräch beim Finanzierungsspezialisten an. Der berechnet relativ zügig, wie hoch die maximal monatliche Belastung ausfallen darf. Wer anschließend mit spitzer Feder kalkuliert, könnte durchaus feststellen, dass angesichts der ausufernden Mietpreisentwicklung der Kauf von Wohneigentum eine sinnvolle, weil finanzierbare Alternative zur teuren Mietwohnung ist.

Informative Vorträge an beiden Messe-Tagen

Noch mehr Informationen aus erster Hand bieten die Referenten im Württemberg-Saal. An beiden Tagen halten mehrere Messeteilnehmer Vorträge über ganz unterschiedliche Themen wie z. B. die aktuelle Marktsituation, die richtige Finanzierung des Wohneigentums oder Chancen beim Immobilienkauf. Selbstverständlich bleibt nach jedem Vortrag genug Zeit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Und einmal mehr gilt: Der Messebesuch ist am Samstag von 10 – 17 Uhr und am Sonntag von 11 – 17 Uhr.