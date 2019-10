Was muss ich bei einem geplanten Neubau oder einer anstehenden Sanierung beachten? Wie finde ich die gewünschte Immobilie im angespannten Wohnungsmarkt? Wie sieht es mit verfügbaren Bauplätzen aus? An welche rechtlichen und energetischen Bestimmungen muss ich denken? Was gibt es Neues im Bereich Gebäudesteuerung? Experten beantworten diese und viele weitere Fragen bei den „Immobilientagen ZOLLERNALB“ in der Stadthalle Balingen. Über 50 Unternehmen und Institutionen der regionalen Wohnungs-, Finanz- und Bauwirtschaft stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Als Besucher erwartet Sie ein Querschnitt der führenden Anbieter der Region im Bereich schlüsselfertiger und individueller Neubau sowie ein aktuelles Angebot an Wohn- und

Gewerbeimmobilien. Bestehende und künftige Bauprojekte werden vorgestellt und können angesichts hoher Nachfrage den entscheidenden Informationsvorsprung bedeuten. Zudem umfasst das Angebot die Bereiche Innenausbau, Möbel, Küchen, Fenster, Energietechnik, Kaminofen, Garagentore, Zentralstaubsauger, Smart-Home, Energieberatung, Sicherheitstechnik u.v.m.

Das von der Energieagentur Zollernalb moderierte Bühnenprogramm vertieft mit Vorträgen und Diskussionsrunden baurechtliche wie auch energetische und sicherheitstechnische Themen. Relevante Einbruchschutzmaßnahmen präsentiert der Präventionstruck der Kriminalpolizei BW. Eine Ausstellerund Programmübersicht finden Sie online unter www.immobilientage-zollernalb.de