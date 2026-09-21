Imogen Rost | Silubra, der Gesang des Eisens

Lust auf eine ursprüngliche Heldensaga?

Ein Fantasyroman, der sich wie ein uraltes Märchen anfühlt.

Silubra ist die zweibändige Saga vom Bärenjägersohn und der versunkenen Stadt, die immer mehr Leserinnen und Leser begeistert und berührt.

Erzählt wird die Geschichte von Ferwin, dem Bärenjägersohn, der in einer Welt nach Schönheit strebt, in der die Wildnis noch alles beherrscht.

Ein Fantasyroman, der Stil und mythologische Elemente der mittelalterlichen Sagenliteratur aufgreift.

Imogen Rost wurde 1987 am Bodensee geboren, in Heidelberg studierte sie Lehramt. Sie lebt mit ihrem Mann und drei Kindern im ländlichen Oberschwaben. Am liebsten sammelt sie Texte, die seit zwei Jahrhunderten nicht mehr neu aufgelegt wurden. Diese inspirieren sie für die Erschaffung eigener Fantasywelten.