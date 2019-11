Impact – Tanzperformance

Im November beginnt die Heidelberger Kompagnie Inter-Actions um den Choreografen Edan Gorlicki die Proben zu ihrer neuen Tanzperformance IMPACT, die im März in Stuttgart zur Premiere kommt und die individuelle und kollektive Traumata untersucht.

Zum Abschluss ihrer Residenz am Theater Rampe öffnet das Team den Saal für Zuschauer*innen. Bei dieser Work-in-Progress-Präsentation geben sie spannende Einblicke in die neue Produktion und laden das Publikum ein, an der Entwicklung des Themas mitzuarbeiten. Dieses probenbegleitende Angebot ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

IMPACT ist Auftakt einer Trilogie um kollektive Traumata: „Molecular Scars“ handelt von unsagbaren Ereignissen, die erst das Leben einzelner und später das Leben einer ganzen Gruppe oder Gesellschaft und ihren Umgang mit anderen Menschen verändern. In drei aufeinander aufbauenden Stücken beleuchten der Choreograf und sein Team drei Jahre lang die individuellen und gesellschaftlichen Prozesse, die auf eine Katastrophe folgen und fragen, wie wir alle ihnen begegnen können und was der zeitgenössische Tanz zu diesem Prozess beitragen kann.