Impfen - Mythos oder Segen?

Täglich erfahren wir aus den Medien, wie wichtig Impfungen sind. Selbst die Einführung einer Impfpflicht wird gefordert. Ängste vor gefährlichen Erregern, insbesondere den Masern, werden geschürt, nicht geimpfte Menschen ausgegrenzt. In den Medien und selbst in der Fachliteratur finden wir grundsätzlich nur noch positive Aussagen zu Nutzen und Risiken von Impfungen. Kritische Aussagen werden, wenn sie überhaupt veröffentlicht werden, als unsachlich, falsch oder sogar als „esoterische Weisheiten“ bezeichnet. So ist für jeden, der vor der Impfentscheidung steht, insbesondere für Mütter oder Väter, eine fachlich korrekte und unvoreingenommene Information und damit eine fundierte Impfentscheidung kaum möglich. Für Ärzte von Bedeutung ist: Ohne umfassende Aufklärung über die Vorund Nachteile der Impfung ist die Impfung eine Körperverletzung. In diesem Vortrag erhalten Sie eine kritische Bestandsaufnahme zu Nutzen und Risiken von Impfungen und ausreichend Informationen, sich mit dem Thema intensiver auseinander setzen zu können.

Wolfgang Böhm ist Gründungsmitglied und Vorsitzender des Vereins Libertas & Sanitas e.V Forum für Impfproblematik, Gesundheit und eine bessere Zukunft Mitautor des Schwarzbuches Impfen Betreuer des deutschlandweit einmaligen Impfsorgentelefons