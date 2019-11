Impfen schützt!

Impfungen gehören zu den wichtigsten medizinischen Maßnahmen, die unserer Gesellschaft zur Prävention von Krankheiten zur Verfügung stehen. Der Vortrag beschäftigt sich mit der Entstehung und Vermeidung von Infektions-krankheiten. Es werden Beispiele von Infektionskrankheiten vorgestellt, denen man durch Impfungen vorbeugen kann. Das Immunsystem und die Wirkweise von Impfungen werden erklärt, um anschließend einen Blick auf das Impfwesen in Deutschland zu werfen: Welche Impfungen werden aktuell empfohlen? Wie kommen Impfempfehlungen überhaupt zustande? Der Vortag möchte Antworten auf häufige Fragen zum Thema Impfen liefern, von möglichen Nebenwirkungen und Impfschäden über Zusatzstoffe in Impfstoffen bis hin zur Kostenübernahme. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, der Referentin Fragen zu stellen. Veranstalter ist die VHS Herrenberg in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Um Anmeldung wird gebeten!