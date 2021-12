Impftag in Plochingen

Der Malteser Hilfsdienst e.V. impft wöchentlich immer mittwochs von 12:30 bis 18:00 in der Stadthalle Plochingen.

In einer gemeinsamen Aktion für die Kommunen Plochingen, Deizisau, Altbach und Aichwald werden in der Plochinger Stadthalle (Hermannstraße 25) wöchentlich mittwochs Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen (Booster) mit den Impfstoffen der Hersteller BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson verabreicht.

Für die Impfung ist eine Terminbuchung auf der Homepage des Landkreises Esslingen unter www.lra-es.de oder der Malteser unter www.malteser-neckar-alb.de möglich. Die Termine werden zunächst begrenzt eingestellt, nahezu täglich kommen weitere Termine hinzu. Wer einen Termin bucht, muss die Terminbestätigung vorlegen (ausgedruckt oder digital). Wer keinen Termin hat, darf gerne trotzdem vorbeikommen, muss jedoch ggf. Wartezeiten einplanen. Ob eine Impfung auch ohne Termin möglich ist, hängt von der zur Verfügung stehenden Menge an Impfstoff ab.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte den Personalausweis, die Krankenversicherungskarte sowie den Impfpass bzw. Nachweis der letzten Corona-Impfung oder Corona-Erkrankung mitbringen.

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. Impflinge ab 16 Jahren können der Impfung selbst zustimmen. Für Zweitimpfungen gilt zu beachten, dass die Erstimpfung mit BioNTech mindestens drei Wochen, die Erstimpfung mit Moderna mindestens vier Wochen zurückliegen muss. Auffrischimpfungen werden bei Personen ab 18 Jahren durchgeführt. Dabei sollte der Abstand zu einer vorangegangenen Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson mindestens vier Wochen, zu einer vorangegangenen Grundimmunisierung mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca mindestens fünf Monate (Empfehlung: sechs Monate) betragen. Ausgenommen sind schwer immungeschwächte Patientinnen und Patienten mit ärztlichem Attest. Personen, die nach einer Corona-Infektion geimpft wurden, sollten sechs Monate nach der Impfung eine Auffrischimpfung erhalten.

Parkplätze finden sich direkt an der Stadthalle (gebührenpflichtig) oder in der fußläufigen Umgebung. Die Räumlichkeiten in der Stadthalle werden beschildert.

Die beteiligten Kommunen bedanken sich herzlich für das große Engagement und die tatkräftige Unterstützung der Malteser und aller Beteiligten, die mit ihrer Arbeit einen überaus wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten!