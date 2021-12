Impfzentrum im Quadrium

Datum: 07.01.2022

Uhrzeit: 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Veranstalter: Landkreis Esslingen | Stadt Wernau (Neckar)

Anschrift: Bürgersaal 1. OG im Quadrium

Im Rahmen des Impfkonzepts im Landkreis Esslingen unterstützt die Stadt Wernau die Impfaktionen des Malteser Hilfsdiensts. Im Tagungs- und Verwaltungszentrum Quadrium in Wernau in der Kirchheimer Straße 68-70 wird ein Impfstützpunkt eingerichtet. Regelmäßig, immer am Freitag von 12.30 Uhr bis 18 Uhr (außer an Heiligabend und an Silvester), finden dort im Bürgersaal Impfaktionen statt. Termine können ab soforf online reserviert werden unter.Alle Impforte der Malteser können aber auch ohne Termin besucht werden.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten Malteser und Stadtverwaltung Wernauum Beachtung der folgenden Hinweise:

Eine Voranmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber möglich.

Hinweise:

Die Termine werden zunächst begrenzt eingestellt, so dass laufend weitere dazu kommen und gebucht werden können. Informieren Sie sich tagesaktuell!

Bitte füllen Sie nach Möglichkeit die notwendigen Formulare aus und bringt diese unterschrieben zum Impftermin mit:

Pro Person muss ein eigener Termin gebucht werden.

Nach der Terminbuchung bekommt ihr eine automatische Bestätigungs-Mail. Bitte schaut auch in euren Spam-Ordner, falls die Mail dort abgelegt wird.

Solltet ihr den Termin nicht wahrnehmen können, dann storniert ihn bitte rechtzeitig, damit er nicht ungenutzt verfällt! Wie das geht, steht in der Bestätigungs-E-Mail.