Velemir Pankratov ist in Moskau geboren. Er studierte Malerei, Bildhauerei und Schauspiel in Moskau und St. Petersburg. An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart studierte er Figurentheater.

Den Besuchern des Theaters am Faden ist er seit vielen Jahren als Puppenspieler in verschiedenen Stücken bekannt.