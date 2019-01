Welche Karte gewinnt? Und was passiert in dieser bekloppten Welt dann noch?Impro Against Humanity ist Partyspiel, Show und Comedy in einem. Die Spieler auf der Bühne lassen die Bilder aus dem berühmten Kartenspiel Wirklichkeit werden - nur einmal, superschnell und spontan und garantiert böse! Einlass ab 18 Jahren!