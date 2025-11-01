Impro-Comedy Tauschrausch

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten – und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen!

Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle-Rap? Das weiß niemand vorher – am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität.

Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen!

Das ist besser als Flohmarkt – und lustiger als eBay.