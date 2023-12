Impro-Comedy Workshop

Wer zuletzt lacht? Erste Impro-Comedy-Runde im Langbein Museum Hirschhorn war ein Erfolg

Wer zuletzt lacht, der lacht am besten? Nein, denn wer überhaupt lacht, weiß das Leben zu genießen. Und in den Genuss zahlreicher Lacher kamen die Teilnehmer der Impro-Comedy-Runde am vergangenen Samstag im Langbein Museum. Der erste Impro-Comedy-Kurs vom Freundeskreis Langbein'sche Sammlung und Heimatmuseum Hirschhorn e. V. in Kooperation mit dem Schauspieler und Buchautor Dominic Böhm im Hirschhorner Langbein Museum war ein voller Erfolg – von der ersten Minute an.

Sie können sich nichts unter dieser Comedy-Art vorstellen? Im Grunde genommen handelt es sich um die Kunst, verschiedene lustige Spiele anhand von spontanen Vorgaben zu kreieren. Man weiß nie, was kommt und daher wird das Gehirn stets vor spannende Herausforderungen gestellt. Dominic Böhm leitete dabei gekonnt durch die Spiele und war immer für einen flotten Spruch gut, um die Teilnehmer zum Lachen zu bringen. Das gelang übrigens auch den Teilnehmern gleich mit ihren ersten Übungen – ein Erfolg, der Lust auf mehr macht. Sämtliche Teilnehmer haben sich bereits für die nächste Runde im Dezember angemeldet und freuen sich, dann weitere

lebenslustige Teilnehmer kennenzulernen.

Die Impro-Comedy-Reihe wird einmal monatlich am jeweils ersten Samstag des Monats stattfinden. Eingeladen sind alle Interessenten, die wissen wollen, wie Impro-Comedy funktioniert und die in einer sympathischen Runde mal herzlich lachen möchte. Darüber hinaus werden Sie in das Mysterium des geheimen Nachbarn Peter eingeweiht, der die Teilnehmer als Running-Gag des Abends regelmäßig zum Lachen brachte.

Der nächste Kurs findet am 2. Dezember 2023 im Langbein Museum Hirschhorn statt:

16:00 bis 17:30 Uhr Impro-Comedy für Jugendliche (bis 18 Jahren)

18:00 bis 19:30 Uhr Impro-Comedy für Erwachsene (ab 18 Jahren)