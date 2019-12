Stuttgart wimmelt nur so von Improvisationstheater! Es gibt zahlreiche feste Ensembles, die regelmäßig auftreten, und dazu freie Gruppen und Einzelakteure, die die Impro-Szene bereichern. Die Lust am gemeinsamen Spiel ist riesig und so haben sich die energiegeladenen, spielfreudigen Mitglieder des Kanonenfutters ein besonderes Format ausgedacht: den Impro-Halbmarathon!

Hier geht es nicht um Kilometer, sondern um Stunden, deshalb werden 21,9 Stunden ununterbrochenes Improtheater im Merlin geboten, zusammen mit den Ensembles Improtheater Stuttgart, Krimiwerke, Frackwürdig und Maßschneiderei. Start ist am Freitag, den 10. Januar mit dem beliebten Kita-Format „Auf ins Geschichtenland“ für Kinder ab drei Jahren, um 11 Uhr für ältere Kinder ab 6 Jahren, weiter geht’s mit Impro für die Mittagspause für Erwachsene um 12, 13 und 14 Uhr, nachmittags um 15 und 16 Uhr sind wieder die Kinder dran. Die berufstätigen Menschen des Stuttgarter Westens sind um 17 und 18 Uhr zum after-work-Impro eingeladen und um 19 Uhr steigt die Kanonenfutternacht als Abendprogramm mit unterschiedlichen Formaten. Natürlich gibt’s ein special zur Geisterstunde und für die harte Zeit von 1 – 5 kommen weirde Experimente wie Impro-Karaoke zum Zug. Um 6 Uhr folgt eine klassische Morning Show und um 7 und 8 Uhr Frühstücks-Impro.

Der Halbmarathon ist eine großartige Gelegenheit, um Flexibilität, Kreativität und Durchhaltevermögen der beteiligten Improvisateure und des Publikums zu testen, und bei der gemeinsamen Grenzüberschreitung des persönlich Möglichen unvergessene Erfahrungen zu sammeln, die Szene zu öffnen und gleichzeitig zusammen zu schweißen.