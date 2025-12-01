Impro-Show "DIE woRThopäden": das Reutlinger Impro-Theater

DIE woRThopäden stehen für gelebtes Improvisationstheater: Als Zuschauer sehen Sie eine Premiere und Dernière zugleich.

Was auf der Bühne geboten wird, ist lustig, unterhaltsam, schräg, abgefahren, inspirierend, fantastisch und auf jeden Fall einzigartig. Die Szene entsteht im Moment und für den Moment. Wir spielen, was Sie wollen!

Können Sie Einfluss nehmen? Klar, wir wissen ja nicht, welches Thema, welcher Ort und welcher Gegenstand Sie interessieren!

Müssen Sie Einfluss nehmen? Klar, denn für den Applaus sind nur Sie zuständig.

Wenn doch alles spontan ist, mussten wir dann überhaupt etwas vorbereiten? Auch hier kann nur mit „klar“ geantwortet werden, denn Spontanität steckt zwar in jedem von uns, diese auf der Bühne auch rauszulassen, das Ganze schauspielerisch zu verpacken, die eigenen Ideen mit denen der anderen zu kombinieren und das Ganze auch noch zu einer Geschichte zu verbinden, braucht Training. Wir haben uns die äußere Hülle erprobt, der Inhalt kommt durch Ihre Vorgaben und unsere Talente rein. Denn wir spielen, was Sie wollen!

Wer sind wir? Das finden Sie am besten raus, wenn Sie uns bei unserem Auftritt besuchen! Der Rest der Antwort ist leicht: Wir sind eine Gruppe improvisationsbegeisterter Leute, die an der vhs Reutlingen zusammengefunden haben und freitags improvisieren – mal mit und meistens ohne Publikum. Spaß macht es immer! Lassen Sie sich überraschen!