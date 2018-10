Impro-Show mit dem Harlekin Theater Tübingen

Die IMPRO-Show mit der Harlekin Theatersport Ensemble Tübingen dient zur Unterstützung der Stiftung Palliativpflege. Zweck der Stiftung ist die dauerhafte und nachhaltige Förderung der ambulanten und stationären Versorgung schwerstkranker Menschen. Die Stiftung beteiligt sich an dem Projekt "Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen" (2015-2019), besonders an der Fortbildung für Mitarbeitende aus allen Pflegeeinrichtungen sowohl finanziell als auch mit einem Fachteam am Kompakt-Seminar „Palliative Haltung“. DasTeam verfügt speziell im Bereich der palliativen Medizin und Pflege über jahrelange praktische Erfahrung auch im Ausbildungsbereich. Bei der IMPRO-Show, dieser etwas intimeren Variante des kultigen Theatersports und zur Unterstützung der Stiftung Palliativpflege, improvisiert im Gegensatz zu Theatersport ein einziges Schauspielerteam zu den Vorschlägen des Publikums. Nichts ist vorbereitet, nichts ist abgesprochen. Kurzweiliges Kurzpass-Spiel mit risikofreudigen Flankenläufen, versierten Verbaldribblings und hoffentlich wieder vielen verwertbaren Steilvorlagen. Auf jeden Fall ein unwiederholbares, unvergessliches, theatersportliches Großereignis! Die Eintrittsgelder kommen der Stiftung Palliativpflege zu Gute! Freuen Sie sich auf einen improvisierten und humorigen Abend, der im Zeichen des Helfens steht. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.