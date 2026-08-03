Impro Viel-Seitig

× Erweitern DIE woRThopäden DIE woRThopäden kommen nach Dusslingen

Ein Abend, viele Möglichkeiten und keine vorbereiteten Texte: DIE woRThopäden bringen Improvisationstheater in die Mediothek Dußlingen.

Inspiriert von den Vorgaben des Publikums entstehen live einzigartige Figuren, überraschende Geschichten und Szenen, die es so nur an diesem Abend geben wird. Mal komisch, mal spannend, mal völlig absurd – aber immer spontan.