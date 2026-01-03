Impromatch KäSch gegen 10 vor 8

Lang erwartet, endlich da – die Revanche des Improvisationswettstreits zwischen KäSch (Theatergruppe der RÄTSCHE) und 10 vor 8 aus Würzburg.
Info
Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
Theater & Bühne
Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige
Lang erwartet, endlich da – die Revanche des Improvisationswettstreits zwischen KäSch (Theatergruppe der RÄTSCHE) und 10 vor 8 aus Würzburg.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH