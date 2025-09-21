Improshow mit Theater Spielfältig

IMPROTHEATER SPIELFÄLTIG

Spielfreudig – Vielfältig – Spielfältig – genau das sind wir als Stuttgarter Theatergruppe! Jede Show ist Premiere pur und zeigt noch nie zuvor gesehene Stücke. Mit Hilfe der Vorgaben aus dem Publikum kreieren wir erfrischende Komödien, kuriose Dramen und charmante Wortspiele. Improvisationstheater ist Theater ohne Requisiten, einstudierte Texte oder Regie. Inhaltliche Garantien gibt es keine, denn schlussendlich finden wir erst während des Auftritts heraus, welche Geschichten entstehen werden. Unser Ziel: Spaß auf die Bühne zu bringen und euch mit einem Lächeln im Gesicht wieder nach Hause gehen zu lassen. Seid mit dabei wenn wir die Flügel ausbreiten und es wieder heißt: 5-4-3-2-1-LOS!