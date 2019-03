Improtheater - Cagematch

Drei Teams treten in der halle02 um die Gunst des Publikums an! Jeweils 25 Minuten haben Sie Zeit, ihre Show auf die Bühne zu bringen.Das Publikum bestimmt, welches Team am besten improvisiert und welche Show sie am meisten vom Hocker gerissen hat! Erlaubt ist alles, solange es improvisiert ist: Ein improvisierter Film, Games, Musik, mit Requisiten oder ohne,sprechende Puppen, ein Hörspiel im Dunkeln – den Ideen der Teams sind keine Grenzen gesetzt. Ob Impro-Neuling oder überzeugter Spontanitäts-Fan: Für alle ein Riesenspass!In den Ring steigen 3 Teams aus der Region und von anderswo! Ihr als Zuschauer dürft abstimmen, welches Team als Sieger aus dem Ring steigt! Kommt vorbei - und bringt 3 Freunde mit!