Improtheater for Family

Lust, etwas Besonderes mit deinem Lieblingsmenschen zu erleben? In unserem Improtheaterkurs für Eltern und Kinder verbringt ihr bewusst Zeit miteinander, lacht, spielt, probiert Neues aus und habt gemeinsam richtig viel Spaß.

Hier geht es nicht darum, „alles richtig zu machen“, sondern darum, gemeinsam Neues zu entdecken und miteinander zu wachsen – mit Leichtigkeit, Vertrauen und ganz viel Freude. In spielerischen Improvisationsübungen taucht ihr als Familie in fantasievolle Welten ein: Vielleicht verwandelt ihr euch in eine Piratencrew auf Schatzsuche, erfindet gemeinsam ein Märchen oder löst als Tierfamilie ein lustiges Problem. Die Geschichten entstehen spontan – aus euren Ideen, eurer Neugier und eurem Miteinander. Im gemeinsamen Spiel erlebt ihr wertvolle Zeit, in der Lachen, Nähe und Kreativität im Mittelpunkt stehen. Ihr hört einander zu, greift Ideen auf und gestaltet gemeinsam kleine Abenteuer, bei denen alle mitmachen können – unabhängig von Alter oder Vorerfahrung. Die Bühne wird zu einem sicheren Raum, in dem Fantasie wachsen darf und besondere Familienmomente entstehen.