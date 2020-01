Improtheater meets Startup Garage

× Erweitern Universität Hohenheim/AStA-Kulturgruppe Blockflöten 1 Improtheater meets StartupGarage

Nach dem Motto „Hohenheim macht!“ haben Hohenheimer Studierende auch in diesem Semester ihre Ideen in der SGH - Startup Garage Hohenheim weiterentwickelt und getestet. Was daraus entstanden ist, präsentieren die Gründerteams in ihren Pitches zum ersten Mal der Öffentlichkeit und stellen sich den Fragen der Jury. Am Ende bestimmt das TMS-Publikum den Publikumssieger der diesjährigen Startup Garage Hohenheim! Dieses Mal starten wir schon gegen 18:00 Uhr (Einlass um 17:30 Uhr). Gegen 20:00 Uhr sorgt Kanonenfutter - Das Improtheater für einen ungehemmten Abend und lädt zum Mitmachen, Mitfiebern und Mitlachen ein. Mit euch zusammen entstehen einzigartige Charaktere, schicksalhafte Begegnungen, witzige Wortgefechte, absurde Wendungen und brenzlige Situationen! Wir freuen uns auf die Ideen der Gründerteams und die improvisierten Geschichten von Kanonenfutter!

Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/538153860264176/?active_tab=about

Dienstag, 21. Januar 2020, 18:00 – 0:00 Uhr, Thomas-Müntzer-Scheuer (TMS), Emil-Wolff-Str. 20, 70593 Hohenheim

Eintritt frei