Improtheater Millerscheen

Krachbumm! Es ist Showtime, und jeder Abend mit Millerscheen ist ein Urknall. Alles auf Anfang – wir erschaffen neue Welten. Wer wir sind? Auf jeden Fall immer ganz anders. Unser Publikum weiß es am besten. Ihr gebt uns euer Wort, und wir sprechen weiter. Wir hören zu, und ihr macht mit. Die Bühne ist unser Spielzimmer und unsere Zauberkammer. Dort finden wir Geschichten, die noch keiner gesucht hat. Kleines wird groß, und das Scheitern macht Spaß. Keine Ahnung, wohin das führt. Klar ist nur: Es darf gelacht werden (und manchmal auch geweint). Unsere schönsten Augenblicke sind die, die gerade nicht verweilen. Und unsere allerschönsten? Teilen wir mit euch.