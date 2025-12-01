Improtheater Stuttgart

Die legendäre Adventskalender-Improshow

Ein Kindheitstraum wird wahr: Alle 24 Türchen des Adventskalenders auf einen Schlag öffnen! Impro Stuttgart legt den Weihnachtsmann aufs Kreuz und holt in der legendären Adventskalendershow Geschichten aus dem Stegreif, improvisierte Theaterszenen und Lieder, sowie massenhaft Geschenke aus den Säckchen. Egal ob Weihnachtsmuffel oder Weihnachtsfan: bei dieser wilden Fahrt durch die Höhen und Tiefen der Kerzenpyramide ist für jede:n etwas dabei!

Hinweis: Impro Stuttgart ist ein internationales Ensemble und lädt sich regelmäßig hochkrätige internationale Gäste ein. Deshalb können manchmal Teile der Show auf einfachem Englisch sein. Wo es nötig ist, wird auf Deutsch übersetzt.