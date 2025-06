Improtheather Millerscheen

Krise? Was für eine Krise?

Jede Krise ist eine Chance – und was für eine! Das meinen zumindest die Mitglieder des Improvisationstheater-Ensembles Millerscheen. Sie kultivieren die Krise als Mutterkuchen der Fantasie und als Geburtsstunde abenteuerlichster Szenen. Sicherheit? Gibt es hier nirgends. Die Zuschauer führen Regie, aber das Spiel hat seine eigenen Regeln. Jeder Moment ist kostbar, und im nächsten Moment kann alles anders sein. Millerscheen ist immer ganz im Moment, dabei lauter und lustiger als jeder Meditationsretreat: ungeprobt, unvorhersehbar, überraschend, wild. Die Spieler*innen verwandeln sich selbst und ihr Publikum. Manchmal haben sie nur ein Wort, manchmal müssen sie sich fremde Hände leihen. Meistens haben sie keine Ahnung, spielen aber trotzdem. Eine Urne wird zum Büstenhalter, ein Wanderstab zum Floh im Ohr, und was ist das eigentlich für ein riesiger Gegenstand, den Frau und Herr Schmidt da im Laden reklamieren? Wir lachen viel, wir trauen uns alles, wir scheitern gerne, wir finden alles gut, und wir nehmen Sie mit. Lassen Sie los – und fragen Sie bloß nicht, woher wir unseren Namen haben. Das wissen wir nämlich selbst nicht so genau.