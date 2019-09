Improvisation – Vortrag III

Chaosmos - Strategien zum hierarchiebefreiten Musizierenund Improvisieren

Marc Sinan ist Komponist und Gitarrist mit deutsch-türkischarmenischen Wurzeln. 2008 gründete er die Marc Sinan Company. Seine Kompositionen waren unter anderem auf dem

Schleswig-Holstein-Musikfestival, am Maxim Gorki Theater Berlin, Festspielhaus Hellerau, Istanbul Festival, Berliner Festspiele/Maerzmusik, Wiener Konzerthaus, bei ARTE, im

Hörfunk, im europäischen Ausland, in Asien und Nordamerika zu hören. 2012 war Marc Sinan Stipendiat des Auswärtigen Amts in der neueröffneten Kulturakademie Tarabya in Istanbul

und 2016 erhielt er eine Fellowship für eine Gastprofessur am Whitman College in Washington State, USA. Seine musikalische Installation „Hasretim“ wurde 2011 von der UNESCO

ausgezeichnet. Sie entstand gemeinsam mit den Dresdner Sinfonikern im Auftrag von Hellerau – Zentrum der Europäischen Künste Dresden. Die CD wurde für den Deutschen Schallplattenpreis

nominiert. 2018 erschien Marc Sinans drittes Album bei dem renommierten Label. 2017 präsentierte er die Uraufführung seines Szenischen Konzertes „I Exist“ – nach Rajasthan

vor deren Europatournee am Berliner Radialsystem V und in Hellerau. Marc Sinan lebt und arbeitet in Berlin.

Improvisation 28.-31.10.2019 Ein viertägiger Versuch

Wie lassen sich Kreativität und Erfindung im Verhältnis zu Überlieferung und Routine verstehen und erleben? Was haben sie generell mit unserem künstlerischem Handeln zu tun? Welche Freiheit ist ihr Versprechen?

Für alle Studierenden und alle Lehrenden bietet die Hochschule vier Tage lang Gelegenheit, sich spielerisch und mental in der Improvisation zu üben. Der normale Lehrplan wird zurückgestellt, unsere Lehrenden haben zusammen mit Gastdozent*innen ein umfangreiches und in seiner Fülle einzigartiges Angebot erstellt von Workshops, Vorlesungen, zentralen Vorträgen und Konzerten, das allen offen steht.

Den Rahmen für die Workshops und Kurse bilden vier Mittagsvorträge, organisiert vom Campus Gegenwart sowie vier abendliche öffentliche Konzerte im Konzertsaal, organisiert durch die vier Fakultäten.

Der Geist der Improvisation soll auch in der räumlichen Umgebung der Hochschule sichtbar werden. Studierende der Akademie für Bildende Künste werden gemeinsam mit Studierenden der HMDK Stuttgart künstlerisch/gestalterische Interventionen für neue Aufenthaltsorte, Treffpunkte und soziale Räume entwickeln.