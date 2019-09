Improvisation – Vortrag IV

Die zeitliche Logik der Improvisation, oder: Zum Verhältnis musikalischer Improvisation und musikalischer Interpretation

Der Vortrag entwickelt ein Verständnis der ästhetischen Zeitlichkeit der Jazzimprovisation und fragt, was sich ausgehend von ihr über das musikalische Interpretieren musikalischer Werke lernen lässt. Dabei setzt er voraus, dass das Improvisieren und das Interpretieren zwei durchaus verschiedene Formen musikalischer Praxis sind. Gleichwohl weist er nach, dass das, was es heißt, dass eine Improvisation und eine Interpretation gelingt, in seinem ungesicherten und offenen Status vergleichbar sind.

Daniel Martin Feige ist Professor für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Er forscht und veröffentlicht an der Schnittstelle zwischen theoretischer Philosophie und Ästhetik. Zum Thema hat er im Suhrkamp-Verlag 2014 ein Buch mit dem Titel "Philosophie des Jazz" veröffentlicht. Sein letztes Buch ist 2018 erschienen: "Design. Eine philosophische Analyse".

Improvisation 28.-31.10.2019 Ein viertägiger Versuch

Wie lassen sich Kreativität und Erfindung im Verhältnis zu Überlieferung und Routine verstehen und erleben? Was haben sie generell mit unserem künstlerischem Handeln zu tun? Welche Freiheit ist ihr Versprechen?

Für alle Studierenden und alle Lehrenden bietet die Hochschule vier Tage lang Gelegenheit, sich spielerisch und mental in der Improvisation zu üben. Der normale Lehrplan wird zurückgestellt, unsere Lehrenden haben zusammen mit Gastdozent*innen ein umfangreiches und in seiner Fülle einzigartiges Angebot erstellt von Workshops, Vorlesungen, zentralen Vorträgen und Konzerten, das allen offen steht.

Den Rahmen für die Workshops und Kurse bilden vier Mittagsvorträge, organisiert vom Campus Gegenwart sowie vier abendliche öffentliche Konzerte im Konzertsaal, organisiert durch die vier Fakultäten.

Der Geist der Improvisation soll auch in der räumlichen Umgebung der Hochschule sichtbar werden. Studierende der Akademie für Bildende Künste werden gemeinsam mit Studierenden der HMDK Stuttgart künstlerisch/gestalterische Interventionen für neue Aufenthaltsorte, Treffpunkte und soziale Räume entwickeln.